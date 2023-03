Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Mentre i nuovi episodi di Ted Lasso devono ancora essere rilasciati su Apple TV+, i critici hanno potuto vederli in anteprima e dare le loro recensioni: sul famoso aggregatore di recensioni, la nuova stagione della serie TV possiede il 94% con 18 recensioni.

Il terzo capitolo potrebbe non essere l'ultimo per la serie TV. Brendan Hunt, co-star e co-creatore dello spettacolo, ha infatti parlato di una possibile continuazione:

"Sì. Un altro arco narrativo è possibile dopo questa stagione, di sicuro. L’abbiamo sempre visto come una specie di cosa a tre battute. Originariamente erano sullo stile di ciò che gli inglesi fecero con The Office; sei episodi, uno speciale e boom, abbiamo finito. Abbiamo certamente ampliato quei ritmi, ma non significa che tutto il resto verrà buttato via".

La terza stagione di Ted Lasso debutterà il 15 marzo su Apple TV+, con un nuovo episodio ogni mercoledì.

Fonte: Comic Book