Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 07 gennaio 2024

Ted Lasso ha chiuso il cerchio narrativo lo scorso anno su Apple TV+ con la sua terza stagione, ma i fan sono in fermento per sapere se ci saranno dei nuovi episodi o uno spin-off.

Nelle scorse ore sono emerse delle indiscrezioni che aumentano le speranze di un ritorno del protagonista interpretato da Jason Sudeikis. Lesley Goldberg di The Hollywood Reporter ha recentemente partecipato al podcast TV’s Top 5 e ha affermato che potrebbe esserci una quarta stagione e che l'attore protagonista potrebbe tornare:

"Ovviamente il finale ha dato vita a un paio di possibili spin-off. Hanno taciuto su quello che sta succedendo. Ho saputo da fonti certe che Jason Sudeikis sente disperatamente la mancanza di quel personaggio. Quindi, chissà se troveranno un modo per riportarlo con una quarta stagione di Ted Lasso o se faranno un altro spin-off”.

Brendan Hunt - interprete del coach Beard, oltre ad essere il co-creatore dello spettacolo - non ha escluso la possibilità di uno spin-off:

"Non lo sappiamo se ci sarà un nuovo progetto. Abbiamo bisogno di una pausa, ma tutto è possibile. Non lo sapremo finché non ci saremo seduti per parlarne".

Durante i Creative Arts Emmy Awards Sam Richardson si è aggiudicato il premio di miglior attore non protagonista in uno spettacolo comico.

Ted Lasso è disponibile in streaming su Apple TV+.

Fonte: Comic Book