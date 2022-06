Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La terza stagione dell'acclamata serie TV statunitense Ted Lasso verrà scritta come se fosse l'ultima.

Dopo la conferma avvenuta da parte dei produttori Liza Katzer, Kip Kroeger e Declan Lowney, che parlano di sorprese che ci saranno nella nuova stagione, arriva la dichiarazione dello sceneggiatore e co-protagonista della serie TV, Brett Goldstein, che spiega come il piano sia sempre stato quello di concludere con tre stagioni, scherzando sul finale:

"La stiamo scrivendo concependola fin dall’inizio come l’ultima stagione. L’abbiamo sempre pianificata come una serie divisa in tre parti. Spoiler: muoiono tutti".

Infatti anche il co-creatore e protagonista Jason Sudeikis, alcune settimane fa, aveva sottolineato che l’intenzione era proprio questa:

"La storia che stiamo raccontando ha un arco narrativo in tre stagioni. Ed è quella che vedo al momento. Sono felice che Apple voglia pagare per realizzare queste tre stagioni. Ma non so cosa succederà dopo, non lo so. Chi lo sa?".

Le riprese della terza stagione di Ted Lasso sono iniziate a marzo, ma non si conosce ancora la data di rilascio.

Le prime due stagioni sono disponibili su Apple TV+.

Fonte: Variety