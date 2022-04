Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Mentre la serie madre ha da poco concluso le riprese dell’ultima stagione, giungono nuovi aggiornamenti in merito a Tales of The Walking Dead, uno dei prossimi progetti legati al franchise televisivo basato sui fumetti di Robert Kirkman.

Annunciato ormai da molto tempo, lo show - di cui sono stati al momento ordinati sei episodi - sarà di stampo antologico e vedrà narrata in ogni appuntamento una storia diversa con protagonisti inediti o noti dell’universo post-apocalittico.

Dopo aver rivelato parte del cast, che comprendeva attori mai apparsi all’interno della serie madre o di uno dei suoi spin-off, finalmente i fan sono venuti a conoscenza del nome del primo personaggio conosciuto che tornerà a sfidare gli onnipresenti zombie.

È giunta infatti la notizia che Samantha Morton (Harlots) è recentemente salita a bordo del progetto, pronta per riassumere i panni della spietata Alpha.

Apparsa nella nona e decima stagione di The Walking Dead, la donna altri non era che la leader degli agghiaccianti Sussurratori, la comunità che viveva in “simbiosi” con i vaganti e indossava maschere fabbricate dalle loro stesse pelli, che tante pene e difficoltà ha portato al gruppo di Daryl e compagni.

I dettagli relativi alla puntata che la vedrà protagonista sono al momento top secret, ma essendo stata uccisa da Negan (Jeffrey Dean Morgan di Supernatural), è presumibile pensare che tratterà momenti e fatti legati al suo passato.

Per saperne di più, non resta quindi che attendere prossimi aggiornamenti o il debutto dello show, previsto per quest’estate.

Fonte: Variety