Simone Sagona

Conosciamo finalmente la data di uscita di Tales of the Walking Dead, l'atteso spin-off antologico di The Walking Dead, che racconterà in ogni episodio la storia di un differente personaggio, ambientata nell'universo della nota saga post-apocalittica.

Lo show sarà presentato in anteprima domenica 14 agosto su AMC e AMC+. Purtroppo non abbiamo ancora dettagli sulla prima italiana.

Ma le sorprese non finiscono qui: sono state infatti pubblicate le foto dei protagonisti delle trame inedite. Ve le proponiamo di seguito.

In occasione di questo aggiornamento, non possiamo non riproporvi alcuni importanti aggiornamenti sulla serie, tra cui la presenza di Samantha Morton nel ruolo di Alpha, le informazioni sul team di scrittori e sul resto del cast.

Per tutte la altre informazioni su Tales of the Walking Dead vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Fonte: Comic Book