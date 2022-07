Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo la recente pubblicazione di alcune immagini, la rete televisiva AMC - in vista dell’ormai imminente debutto dello spin-off - ha deciso di stuzzicare i fan del franchise basato sui fumetti di Robert Kirkman con il rilascio di un ulteriore teaser trailer dell’attesa Tales of The Walking Dead.

Il video mostra alcuni dei personaggi che saranno protagonisti delle sei storie che verranno raccontate nell’altrettante puntate che comporranno la prima stagione di questa nuova serie di stampo antologico.

Il pubblico avrà quindi l’occasione di conoscere volti inediti, ma anche vecchie conoscenze apparse in altri show del medesimo universo, come Alpha (Samantha Morton di The Walking Dead), alle prese con le conseguenze dell’avvento degli zombie, costretti ad affrontare situazioni pericolose e a prendere decisioni da cui dipenderà la loro stessa vita.

Insieme a Morton, il cast vede la presenza Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine), Olivia Munn (The Newsroom), Parker Posey (Lost in Space), Jessie T. Usher (The Boys), Anthony Edwards (ER), Poppy Liu, Jillian Bell e Daniella Pineda (Cowboy Bebop).

In attesa dell'annuale Comic-Con di San Diego, nel quale è stato annunciato che verrà rilasciato il primo trailer ufficiale dello show, vi lasciamo con il nuovo teaser, ricordandovi che la premiere è fissata per il 14 agosto.

Fonte: Comic Book