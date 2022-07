Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 21 ore fa

Dopo il recente rilascio del trailer di Tales of The Walking Dead, AMC ha diffuso un nuovo poster della serie antologica spin-off di The Walking Dead.

Lo show sarà composto da sei episodi a sé stanti della durata di un’ora e racconterà sei nuove storie nella nota ambientazione di The Walking Dead. Il poster anticipa quali saranno i protagonisti del nuovo show e il numero delle diverse storie, confermando in questo modo la differente formula rispetto a quella già consolidata della serie originale.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

"Questa serie, più di ogni altra nell'universo di Walking Dead, si basa su nuove narrazioni, prospettive e idee, dando vita a storie diverse da quelle che abbiamo raccontato prima", ha dichiarato il creatore del franchise Scott Gimple. "Sono entusiasta di poter dare una mano allo showrunner Channing Powell, aiutandolo in ogni modo possibile a rendere reali le sue visioni per soddisfare i fan più accaniti. Ho iniziato come fan di The Walking Dead e sono finito per collaborare con quello che si spera, sarà uno dei suoi spin-off più singolari. Sono così grato ad AMC per aver permesso la nascita di questa nuova produzione che si propone di superare i confini di questo universo per portarvi qualcosa di nuovo e inaspettato, pur restando fedeli a ciò che il pubblico adora della serie originale".

Tales of the Walking Dead debutterà domenica 14 agosto su AMC e AMC+.