Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Dopo il recente ingresso nel cast di Daniella Pineda (Cowboy Bebop), sono stati rivelati i nomi di altri attori che appariranno nel prossimo progetto ambientato nell’universo popolato da zombie più famoso del panorama televisivo.

Tales of The Walking Dead, terzo spin-off della serie basata sui fumetti di Robert Kirkman, vedrà infatti la partecipazione di Olivia Munn (The Newsroom), Danny Ramirez (Joaquin Torres di The Falcon and The Winter Soldier), Loan Chabanol, Embeth Davidtz (Californication) e Jessie T. Usher (A-Train di The Boys).

La notizia è stata commentata dal supervisore ai contenuti del franchise, Scott Gimple, che ha dichiarato:” Olivia, Danny, Loan, Embeth e Jessie sono gli ultimi straordinari talenti che daranno vita ai nuovi mondi di The Walking Dead con grandi, audaci, diverse, emozionanti, scioccanti, spaventose e pazze storie. Siamo davvero entusiasti di averli a bordo con noi”.

Lo show, previsto per il suo debutto la prossima estate, sarà di stampo antologico e in sei episodi racconterà altrettante vicende ambientate in questo universo post-apocalittico, con protagonisti volti nuovi o vecchie conoscenze del pubblico.

