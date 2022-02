Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo aver viaggiato per lo spazio alla ricerca di criminali per la riscossione delle loro taglie, Daniella Pineda si sta preparando ad immergersi in un mondo post-apocalittico governato da temibili zombie.

L’attrice infatti, conosciuta per aver vestito i panni della strega Sophie Deveraux in The Originals e più recentemente per aver dato il volto a Faye Valentine nella serie live-action di Cowboy Bebop targata Netflix, è entrata ufficialmente nel cast di Tales of The Walking Dead.

Lo show, attualmente in produzione in Georgia, è il quarto progetto del fortunato franchise basato sui fumetti di Robert Kirkman, ma al contrario dei precedenti prodotti avrà uno stampo antologico e racconterà in sei puntate altrettante storie differenti con protagonisti volti inediti o conosciuti al pubblico.

Pineda si unisce agli altri membri recentemente rivelati, che sono Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine), Anthony Edwards (ER- Medici in Prima Linea), Poppy Liu, Jillian Bell e Parker Posey (Lost in Space).

Tales of The Walking Dead verrà trasmessa in America sulla rete televisiva AMC la prossima estate.

Fonte: Comic Book