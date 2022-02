Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Mentre si attendono ancora conferme ufficiali in merito agli interpreti della serie originale che faranno il loro ritorno, giungono finalmente i primi nomi degli attori che ricopriranno ruoli inediti nell’atteso prossimo show ambientato nell’universo basato sui fumetti di Robert Kirkman.

Stando infatti a quanto comunicato, Anthony Edwards (E.R. – Medici in Prima Linea), Parker Posey (Lost in Space), Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine), Poppy Liu e Jillian Bell si sono recentemente uniti al cast di Tales of The Walking Dead.

Insieme a loro, è stato inoltre annunciato che Haifaa Al-Mansour (The Good Lord Bird), Deborah Kampmeier (FBI: International) e Tara Nicole Weyr (The Purge) saranno stati coinvolti in veste di registi.

“Anthony, Jillian, Terry, Parker e Poppy è il primo gruppo di talenti che apriranno un ulteriore finestra sull’universo di The Walking Dead attraverso nuovi storie strazianti, esilaranti, profonde e terrificanti” - ha così dichiarato Scott Gimple, supervisore ai contenuti del franchise - “Non potremmo essere più felici di accoglierli in famiglia, insieme a questi fantastici registi. Sono in arrivo inoltre altre notizie e altri fantastici interpreti”.

Tales of The Walking Dead, terzo spin-off del fortunata serie a tema zombie, sarà uno show di stampo antologico e, al momento, composto da sei episodi della durata di un’ora, ognuno dei quali tratterà una storia a sé stante, incentrata su personaggi noti al pubblico oppure del tutto originali.

Fonte: Comic Book