Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Tales of the Walking Dead, la prima serie antologica ambientata nell'universo di The Walking Dead. Le telecamere hanno iniziato a girare questa settimana a Buford, in Georgia, non lontano dal luogo di produzione della serie madre, avvenuta ad Atlanta e Senoia.

La showrunner e produttrice esecutiva di Tales of the Walking Dead Channing Powell, una veterana sceneggiatrice e produttrice di The Walking Dead e Fear the Walking Dead, ha confermato l'inizio delle riprese con un'immagine del dietro le quinte del set di Buford.

Scott Gimple, chief content officer dell'universo di The Walking Dead, e Gale Anne Hurd hanno accennato che gli attori delle passate stagioni di The Walking Dead riprenderanno i loro ruoli per la serie che AMC conferma avere "episodi auto-conclusivi, episodi incentrati su personaggi nuovi o esistenti, retroscena o altre esperienze autonome".

Tales of the Walking Dead si svolge lungo la linea temporale dell'apocalisse zombie della serie madre, e riporterà in vita i personaggi che sono morti, rivelando storie e altri racconti di zombie mai raccontati.

"The Walking Dead è uno spettacolo che ha fatto la storia della televisione e ha attratto un esercito di fan appassionati e molto coinvolti", ha affermato Dan McDermott, presidente della programmazione originale per AMC Networks e AMC Studios. "Vediamo così tanto potenziale per una vasta gamma di narrazioni ricche e avvincenti in questo mondo, e il formato antologico a episodi di Tales of the Walking Dead ci darà la flessibilità per intrattenere i fan esistenti e offrirà anche un punto di ingresso per i nuovi spettatori, in particolare su piattaforme di streaming".

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Tales of the Walking Dead debutterà quest'estate su AMC e AMC+.

Fonte: Comic Book