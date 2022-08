Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 13 ore fa

Con le riprese del terzo ciclo di episodi in procinto di iniziare a breve, giunge una triste notizia in merito al cast della serie tratta dalle pagine dei fumetti della DC, Superman & Lois: è stato infatti annunciato che Jordan Elsass non parteciperà alla prossima stagione.

L’attore, sin dalla premiere della prima annata, era il volto di Jonathan Kent, uno dei due figli dell’Uomo d’Acciaio (Tyler Hoechlin di Teen Wolf) ed essendo essenziale ai fini della serie, il suo ruolo subirà un recasting.

La decisione pare sia stata presa non per problemi legati al posto di lavoro, ma per ragioni personali.

“Jordan Elsass ha informato lo studio che non tornerà nella terza stagione di Superman & Lois per motivi personali” – ha così dichiarato la Warner Bros. TV in un comunicato – “Il ruolo di Jonathan Kent verrà quindi affidato ad un altro interprete”.

In attesa dunque dell’annuncio dell’attore scritturato per vestire i panni del ragazzo, vi ricordiamo che il primo episodio del nuovo arco narrativo, che vedrà in cabina regia la star di The Flash, Tom Cavanagh, debutterà il prossimo anno.

Fonte: Comic Book