Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

The CW ha rilasciato un nuovo trailer esteso della terza stagione di Superman & Lois, che offre un primo sguardo al grande pericolo che corre Lois Lane (Elizabeth Tulloch) e svela nuove scene non viste nel primo trailer di gennaio.

Uno dei nuovi grandi cambiamenti dello show è il volto nuovo di Jonathan Kent, interpretato da Michael Bishop. L’attore statunitense prende il posto di Jordan Elsass uscito dall’Arrowverse dopo due capitoli.

Oltre a Bishop ci sarà Chad L. Coleman (The Orville) uno dei principali villain della prossima stagione e debutterà una nuova versione di Lex Luthor - nemesi principale dell’uomo d’acciaio – interpretato da Michael Cuditz (The Walking Dead).

Il nuovo ciclo di episodi parte alcune settimane dopo la clamorosa sconfitta di Ally Allston da parte di Superman. Ora Clark (Tyler Hoechlin) e Lois (Elizabeth Tulloch) lavorano insieme allo Smallville Gazette e si godono la vita da piccola città. Tuttavia, la romantica beatitudine dei Kent non fa altro che mettere in luce quanto può essere complesso mantenere il segreto di Clark, mentre Chrissy (Sofia Hasmik) è intenta a bilanciare un nuovo interesse amoroso e la sua amicizia con Lois. L'equilibrio tra lavoro e vita privata di Lois viene messo alla prova quando un incarico sotto copertura rivela un nemico letale che promette di cambiare per sempre la sua vita.

I figli di Lois e Clark nel frattempo si ritrovano trascinati in direzioni opposte, mentre Jordan (Alex Garfin) scopre cosa significa veramente un'identità da supereroe, Jonathan cerca uno scopo oltre il campo da football. Inoltre John Henry (Wolé Parks) è ossessionato dal passato del suo doppelgänger, con pericolose conseguenze per lui e Natalie (Tayler Buck). Lana e Kyle (Emmanuelle Chriqui e Erik Valdez) ridefiniscono la loro famiglia dopo la separazione, mentre Sarah (Inde Navarrette) esplora cosa il futuro ha in serbo per lei e Jordan ora che conosce la verità del ragazzo. Infine il generale Samuel Lane (Dylan Walsh) reclama il proprio posto al Dipartimento della Difesa.

La terza stagione di Superman & Lois debutterà su The CW il 14 marzo.

Fonte: Comic Book