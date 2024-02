Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Lo scorso autunno i fan di Superman & Lois sono rimasti a dir poco sorpresi quando The CW ha annunciato che la serie TV si sarebbe conclusa con la quarta stagione. La notizia era inaspettata, soprattutto perché lo spettacolo era stato un successo. Tuttavia, il presidente della rete Brad Schwartz ha recentemente fatto luce sulla decisione, collegandola al prossimo film di James Gunn Superman: Legacy: "Non vogliono un prodotto di Superman concorrente sul mercato".

Questa mossa arriva nonostante le precedenti osservazioni del co-CEO di DC Studios James Gunn che suggerivano che, nonostante i cambiamenti in corso presso The CW e DC Studios, Superman & Lois sarebbe potuto continuare insieme allo sviluppo di Superman: Legacy, affermando che "è uno show che piace a tutti, quindi andrà avanti per un po'".

Superman & Lois è destinato a lasciare un'eredità significativa alla rete, segnando la fine dell'era delle serie televisive DC iniziata con Smallville nel 2001. Brad Schwartz ha elogiato il progetto:

"Nelle ultime tre stagioni, Superman & Lois ha ridefinito sia il genere dei supereroi che il dramma familiare poiché Tyler, Elizabeth e l'intero cast hanno interpretato senza sforzo questi personaggi classici con nuovi livelli di profondità e complessità che non erano mai stati esplorati prima nell'universo di Superman. Siamo grati per gli anni di duro lavoro e di grande narrazione da parte degli scrittori, produttori, attori e troupe dello show, così come dei nostri fantastici partner Warner Bros. Television e Berlanti Productions. Mentre Superman si imbarca per il suo volo finale, la squadra ci lascerà con un addio di 10 episodi assolutamente epico".

Nel frattempo, si prevede che Superman: Legacy offrirà una nuova interpretazione dell'iconico supereroe, concentrandosi sulla lotta di Superman per bilanciare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione come Clark Kent. Il film mira a ritrarre Superman come un faro di verità, giustizia e gentilezza umana in un mondo che spesso trascura tali valori.

La quarta e ultima stagione di Superman & Lois non ha ancora una data di uscita ufficiale.

