Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La prossima stagione di Superman & Lois sarà drasticamente diversa: è stato infatti annunciato che sette membri del cast non torneranno come personaggi regolari.

Dylan Walsh (Sam Lane), Emmanuelle Chiriqui (Lana Lang), Erik Valdez (Kyle Cushing), Inde Navarette (Sarah Cushin), Wole Parks (John Henry Irons), Tayler Buck (Natalie Irons) e Sofia Hasmik (Chrissy Beppo), secondo quanto riferito, sono stati tutti retrocessi. A quanto pare, l'obiettivo della rete è quello di far apparire uno qualsiasi dei membri del cast in ruoli ricorrenti o guest star, a seconda della loro disponibilità.

Questa decisione era stata ipotizzata come un modo per abbassare il costo della serie TV per The CW e Warner Bros. Television, di proprietà di Nexstar. Questo lascia Tyler Hoechlin (Clark Kent/Superman), Elizabeth Tulloch (Lois Lane), Michael Bishop (Jonathan Kent) e Alex Garfin (Jordan Kent) nei loro ruoli regolari. Inoltre, Michael Cudlitz è stato promosso a un ruolo regolare per la sua interpretazione di Lex Luthor.

