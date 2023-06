Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Dopo aver annunciato la cancellazione di Gotham Knights e il rinnovo dello spin-off All American: Homecoming, The CW ha annunciato che Superman & Lois tornerà per una quarta stagione - che sarà composta da 10 episodi.

"Siamo entusiasti di riportare All American: Homecoming su The CW", ha dichiarato Brad Schwartz, presidente di The CW Entertainment. “Questa serie è un successo sulle nostre piattaforme lineari e digitali, e ha dei fan appassionati. Siamo grati ai nostri partner di Warner Bros. Television e Berlanti Productions per la loro continua collaborazione e non vediamo l'ora di iniziare la nuova stagione".

La serie TV vedrà però dei tagli al budget, che causeranno la riduzione del cast della serie. Al momento sono presenti 12 personaggi principali e, mentre i protagonisti non dovrebbero essere influenzati da queste decisioni, il cast di supporto potrebbe subire dei cambiamenti.

Data la sua natura, ricca di effetti speciali, lo spettacolo è decisamente costoso. Oltre a fare tagli al cast, la nuova stagione di Superman & Lois potrebbe appoggiarsi maggiormente alle trame legate alla famiglia, pur onorando le sue radici. Indice del costo elevato è l'ordine ridotto di 10 episodi - contro i 13 del terzo capitolo di All American: Homecoming.

