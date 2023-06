Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Dopo aver cancellato Gotham Knights, The CW ha annunciato il rinnovo di All American: Homecoming per una terza stagione - che sarà composta da 13 episodi.

"Siamo entusiasti di riportare All American: Homecoming su The CW", ha dichiarato Brad Schwartz, presidente di The CW Entertainment. “Questa serie è un successo sulle nostre piattaforme lineari e digitali, e ha dei fan appassionati. Siamo grati ai nostri partner di Warner Bros. Television e Berlanti Productions per la loro continua collaborazione e non vediamo l'ora di iniziare la nuova stagione".

La serie TV, spin-off di All American, vede come protagonista Simone Hicks, interpretata da Geffri Maya, una giovane promessa del tennis che incontra un giocatore di baseball. La seconda stagione ha continuato ad approfondire le vite di studenti e atleti dell'HBCU e le lotte che i giovani adulti affrontano mentre cercano di adattarsi a una nuova vita.

Nel cast anche Peyton Alex Smith (Damon Sims), Kelly Jenrette (Amara Patterson), Cory Hardrict (Coach Marcus Turner), Sylvester Powell (Jessie "J.R." Raymond), Camille Hyde (Thea Mays), Mitchell Edwards (Cam Watkins), Netta Walker (Keisha McCalla) e Rhoyle Ivy King (Nathaniel Hardin).

Fonte: Deadline