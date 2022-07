Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La star di Superman & Lois, Tyler Hoechlin, rivela che la terza stagione della serie TV inizierà presto la fase di riprese. Lo show è uno degli spettacoli più recenti dell’Arrowverse, la famiglia di spettacoli della DC Comics che sono interconnesse e vanno in onda su The CW.

La versione di Superman sul piccolo schermo è stata originariamente introdotta in Supergirl, con Melissa Benoist nei panni di sua cugina Kara Zor-El, in concomitanza con l’ultima stagione di Supergirl. Superman & Lois è stata presentata per la prima volta nel 2021, dopo che il protagonista è tornato a Smallville e ha tentato di condurre una normale vita familiare, crescendo i suoi due figli con Lois Lane (Elizabeth Tulloch).

Lo show si è ampliato rapidamente, poiché sono stati introdotti due nuovi personaggi: Jonathan Kent (Jordan Elsass), il fratello maggiore di Clark, e Jordan Kent (Alex Garfin), che ha ereditato i superpoteri da suo padre, che ovviamente hanno iniziato a causare caos nella sua vita scolastica e quotidiana.

Hoechlin non ha specificato la data di inizio della produzione, ma si pensa che le riprese della terza stagione inizieranno a settembre. Invece il finale della seconda stagione è appena andato in onda a fine giugno; ciò significa che la terza stagione andrà in onda questo inverno.

Fonte: Screen Rant