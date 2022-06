Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Con il finale della seconda stagione di Superman & Lois ormai alle porte, di cui è stato anche pubblicato il promo ufficiale, i fan sono in trepidante attesa di conoscere quale sarà l’esito dello scontro fra l’Uomo d’Acciaio e la terribile Ally Allston, alias Parasite.

Nel frattempo però trapelano già alcune informazioni in merito al successivo ciclo di episodi: sembra infatti che la premiere del terzo arco narrativo dello show, programmato per debuttare il prossimo anno, vedrà coinvolto dietro la macchina da presa una vecchia conoscenza dell’Arrowverse.

Dopo aver diretto l’epilogo della prima annata della serie, è stato infatti annunciato che Tom Cavanagh, volto di tutte le numerosi versioni di Harrison Wells apparse in The Flash, sarà il regista del primo capitolo della nuova stagione.

“Ero impegnato sul set dell’imminente season finale di The Flash e stavo pensando fra me ‘Ok, cos'altro è disponibile?’” - ha così dichiarato l’attore - “Stavano giusto cercando qualcuno per la premiere e voglio dire, quello show ha il vantaggio delle lenti anamorfiche, senza contare la ricchezza visiva di cui è permeato. Quindi per un regista è semplicemente una gioia occuparsene e avere quegli strumenti a sua disposizione. Questo per quanto riguarda il lato tecnico, ma bisogna menzionare anche l'eccezionale cast e la troupe, e tutta l’energia che infondono nelle loro storie. Quindi, sì, non vedo l'ora di tornare per girare il primo episodio”.

Purtroppo Cavanagh non ha fornito alcun dettaglio in merito alla trama che verrà impostata, quindi non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.

Nell’attesa, vi ricordiamo che il sipario calerà sulla seconda stagione di Superman & Lois il prossimo 28 giugno.

Fonte: Screen Rant