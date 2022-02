Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Paramount+ sembra non avere alcuna intenzione di rallentare la produzione dei contenuti legati al franchise di Star Trek.

Durante il tour stampa della Television Critics Association, Nicole Clemens - Presidente della Paramount+ Original Scripted Series - ha confermato che la serie TV spin-off incentrata sulla Sezione 31 è ancora in lavorazione:

"Sì, siamo ancora in fase di sviluppo per Sezione 31, quindi presto ci saranno altre notizie".

Clemens ha anche anticipato altri progetti di Star Trek in arrivo, che si aggiungeranno alla già ricca gamma di programmi Paramount+ basati sul franchise di fantascienza:

"Abbiamo già delle fantastiche offerte nella nostra lista. E penso che potreste vedere alcune aggiunte in arrivo".

È stato anche annunciato un nuovo spin-off, intitolato Star Trek: Starfleet Academy, a cui lavorerà anche Gaia Violo (Absentia). Questo inedito progetto dovrebbe entrare in fase di sviluppo dopo Star Trek: Sezione 31.

Alex Kurtzman ha parlato anche di un altro imminente spettacolo di Star Trek oltre a quello incentrato sulla Sezione 31, anche se non ha approfondito ulteriormente:

"Dobbiamo pensare ai prossimi anni. Stiamo pensando che vorremo nuovi spettacoli in onda tra due o tre anni, quindi dobbiamo iniziare a pianificarli ora. Ci sono un sacco di cose in sviluppo che stanno iniziando a prendere forma e siamo super entusiasti".

Lo spin-off sulla Sezione 31 era stato annunciato a gennaio 2019, e fungerà da spin-off di Star Trek: Discovery, con Bo Yeon Kim ed Erika Lippoldt come showrunner e Michelle Yeoh che riprenderà il suo ruolo della Philippa Georgiou dell'Universo Specchio.

Da allora, tuttavia, gli aggiornamenti su Star Trek: Sezione 31 sono stati pochi e rari. La produzione dello spin-off doveva iniziare dopo la conclusione della terza stagione di Star Trek: Discovery, ma è stata posticipata a causa della pandemia. A febbraio 2021, Kurtzman ha affermato che lo spettacolo era ancora in lavorazione - anche se probabilmente era rimasta bloccata per vari motivi.

Attualmente ci sono cinque serie TV del franchise che verranno trasmesse in streaming su Paramount+ nel 2022: Star Trek: Prodigy, che è attualmente in corso; Star Trek: Discovery, che tornerà la prossima settimana; Star Trek: Picard, che tornerà a marzo con la seconda stagione; Star Trek: Strange New Worlds, che debutterà a maggio e Star Trek: Lower Decks con la terza stagione programmata per uscire entro la fine dell'anno.

