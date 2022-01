Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 55 minuti fa

Star Trek: Picard ha ora una data di debutto ufficiale. Inizialmente era stato annunciato che sarebbe uscita nel mese di febbraio ma la notizia ufficiale rilasciata da Paramount+ rivela che debutterà il 3 marzo con cadenza settimanale.

Lo show ha come protagonista Patrick Stewart che riprende il ruolo di Jean-Luc Picard, che ha interpretato in sette stagioni di Star Trek: The Next Generation. Nella nuova stagione seguiremo altre avventure tra cui un viaggio nel tempo e il ritorno della vecchia nemesi Q, interpretato di nuovo da John de Lancie.

Oltre a Stewart (che è anche produttore esecutivo) e de Lancie, il cast di Star Trek: Picard include Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady e Brent Spiner. Nella nuova stagione, la star di Runaways, Annie Wersching, interpreterà un classico cattivo di Star Trek, la Regina Borg.

Star Trek: Picard è in streaming esclusivamente su Paramount+ negli Stati Uniti ed è distribuito contemporaneamente da ViacomCBS Global Distribution Group su Amazon Prime Video in oltre 200 paesi.

Fonte: Comic Book