Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Secondo quanto riferito Paramount sta lavorando a un nuovo prodotto legato al franchise di Star Trek. Lo show si intitola Star Trek: Starfleet Academy e si concentrerà sui cadetti dell'accademia che studiano per diventare, in futuro, leader nella Federazione Unita dei Pianeti.

Alcune fonti affermano che Secret Hideout di Alex Kurtzman e CBS Studios stanno sviluppando il progetto con la co-creatrice di Absentia Gaia Violo. Oggi, Nicole Clemens, Presidente di Original Scripted Series presso Paramount+, ha confermato durante una presentazione della piattaforma che sono a lavoro sulla Sezione 31, lo spin-off di Star Trek: Discovery con Michelle Yeoh nei panni di Philippa Georgiou.

Più tardi, durante il panel di Star Trek: Strange New Worlds, Kurtzman ha confermato che l'universo di Star Trek continuerà a crescere e ad avere sempre nuovi prodotti. Durante il panel il produttore ha affermato:

"Vogliamo nuovi spettacoli in onda tra due o tre anni, quindi dobbiamo iniziare a pianificarli ora. Ci sono un sacco di cose in sviluppo e ora che stanno iniziando a prendere forma siamo super entusiasti".

Clemens ha poi continuato: "Penso che abbiamo alcune fantastiche offerte nella nostra lista e presto potreste vederle in arrivo".

Kurtzman già in passato aveva anticipato una serie sull'Accademia della Flotta Stellare, proprio durante lo Star Trek Day dell'anno scorso:

"So che ci sono state molte conversazioni sull'Accademia della Flotta Stellare, di cui siamo molto entusiasti".

Attualmente ci sono cinque serie TV del franchise che verranno trasmesse in streaming su Paramount+ nel 2022: Star Trek: Prodigy, che è attualmente in corso; Star Trek: Discovery tornerà la prossima settimana; Star Trek: Picard tornerà a marzo con la seconda stagione; Star Trek: Strange New Worlds che debutterà a maggio e Star Trek: Lower Decks con la terza stagione programmata per uscire entro la fine dell'anno.

Fonte: Comic Book