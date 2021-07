Star Trek: Coda - Annunciati i nuovi Dettagli sull’inedita Trilogia

Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 16 ore fa

Sono giunti nuovi dettagli relativi alla trilogia di libri intitolati Star Trek: Coda. Sembra infatti che questi nuovi volumi metteranno fine alla storia "canonica", raccontando i fatti avvenuti dopo il decimo film Star Trek: Nemesis. Questi romanzi saranno l'ultimo appiglio dei fan per poter leggere le vicende dei personaggi visti in Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine e Star Trek: Voyager.

I libri sono ora disponibili per il pre-ordine su Amazon. Il primo, Moments Asunder, uscirà il 28 settembre, poi i due sequel usciranno mensilmente. Le pagine di pre-ordine includono sinossi per i libri, rivelando una trama che tratta di viaggi nel tempo. Ogni capitolo promette che "gli equipaggi di Jean-Luc Picard, Benjamin Sisko, Ezri Dax e William Riker si uniscono per prevenire un'apocalisse di livello cosmico, solo per scoprire che alcuni destini sono davvero inevitabili".

La sinossi di Moments Asunder recita: "La realtà stessa è sotto attacco. L'epica trilogia di Star Trek: Coda inizia quando l'arrivo inaspettato di un vecchio amico innesca una missione disperata per evitare un disastro temporale in rapida espansione".

The Ashes of Tomorrow continua la storia, la cui sinossi afferma: "Il futuro è in guerra con il passato. L'epica trilogia di Star Trek: Coda continua mentre gli amici diventano nemici, l'Apocalisse temporale accelera e la vera causa della catastrofe viene rivelata".

Tutto si conclude in Oblivion's Gate: "La loro missione più scura sarà la loro ora migliore. L'epica trilogia di Star Trek: Coda giunge a una conclusione sconvolgente quando l'Apocalisse temporale costringe i più grandi eroi della Flotta Stellare a fare i più grandi sacrifici della loro vita".

Non si hanno ancora notizie su cosa succederà alla fine della trilogia. Ci sarà un'interazione tra la linea temporale canonica e la nuova linea temporale, oppure una annichilirà l'altra?

Fonte: Comic Book