Nichelle Nichols (Uhura in Star Trek) Muore all'Età di 89 Anni

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Grande lutto nel mondo della fantascienza e nel panorama televisivo generale: all’età di 89 anni, si è spenta a Silver City, New York, Nichelle Nichols, conosciuta al grande pubblico per aver interpretato il tenente Uhura, l’ufficiale responsabile delle comunicazioni sull’astronave Enterprise della storica serie di Star Trek.

A dare il triste comunicato è stato Gilbert Bell, suo manager e socio in affari da 15 anni.

Nata a Robbins, Illinois, il 28 dicembre 1932, l’attrice iniziò già da adolescente la sua carriera nel mondo dello spettacolo, cantando con Duke Ellington, e successivamente si dedicò al teatro, sua grande passione.

La notorietà giunge nel 1966, anno in cui appare nell’iconico show sci-fi, che avrebbe voluto abbandonare già dopo la prima stagione, se non fosse intervenuto Martin Luther King in persona, che da fan dell’universo creato da Gene Rodenberry, l’ha convinta a riconsiderare la scelta, spiegandole l’importanza per il popolo afroamericano di avere il suo personaggio in una serie di tale visibilità.

Suo è anche uno dei primi baci interrazziali ad essere apparso in televisione, che l’attrice ha scambiato con il suo partner di set William Shatner, alias il Capitano Kirk.

Fra i suoi altri ruoli nel mondo del piccolo schermo, è inoltre ricordata per aver vestito nella seconda stagione di Heroes i panni di Nana Dawson, la nonna di Damon e Monica, cugini di Micah (Noah Gray-Cabey).

Fonte: Variety