Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 57 minuti fa

Star Trek: Strange New Worlds ha finalmente una data di uscita! Paramount+ ha annunciato che il prossimo prequel con Anson Mount, Ethan Peck e Rebecca Romijn sarà presentato in anteprima giovedì 5 maggio, con nuovi episodi in uscita settimanalmente. Inoltre, lo spin-off di Star Trek: Discovery è già stato rinnovato per la stagione 2 prima del suo debutto.

Ambientato nel decennio prima che il capitano Kirk salisse a bordo della U.S.S. Enterprise, la serie segue il Capitano Pike (Mount), Spock (Peck) e Numero Uno (Romijn) mentre esplorano nuovi mondi intorno alla galassia.

La serie vedrà anche Celia Rose Gooding entrare nel ruolo iconico di Uhura, interpretato da Nichelle Nichols nella serie originale di Star Trek.

Fonte: TVLine