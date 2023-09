Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 31 agosto 2023

La terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds era pronta per iniziare la produzione a Toronto prima che gli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA interrompessero i lavori di diversi spettacoli. Mentre scrittori e attori negoziavano con gli studios una retribuzione equa e protezione contro alcune tecnologie emergenti, la serie TV era letteralmente alla vigilia della produzione dei nuovi episodi quando si è fermato tutto:

"Avevo intenzione di dirigere il primo episodio...Avevo realizzato lo storyboard praticamente per l'intero primo episodio", ha affermato il direttore di produzione Chris Fisher. "Eravamo così vicini all'inizio delle riprese. Mancava un giorno all'arrivo degli attori. È stato allora che è stato bloccato tutto".

Anche se la scrittura e la produzione non possono iniziare durante lo sciopero, coloro che sono coinvolti nello spettacolo e che non sono in sciopero si stanno ancora preparando. Fisher afferma che lui e i suoi colleghi stanno facendo tutto il possibile per garantire che la produzione del prossimo capitolo sia pronta a partire con entusiasmo non appena gli scioperi finiranno:

"Io e i produttori a Toronto pensiamo: 'Ok, se gli scioperi finiscono alla fine di questo mese cosa succederebbe? Cosa dovremmo fare per iniziare?'. E poi, una volta superato lo sciopero, ci organizzeremo per il mese successivo. Non mancano molte settimane alla possibilità di iniziare".

Star Trek: Strange New Worlds è disponibile in streaming su Paramount+.

Fonte: Comic Book