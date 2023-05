Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 30 minuti fa

Paramount+ ha appena diffuso un nuovo full trailer per la seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds, accompagnato da un poster che mette in luce l'equipaggio della U.S.S. Enterprise.

L'anteprima (che trovate in calce all'articolo) ci offre un assaggio dello speciale episodio crossover tra Strange New Worlds e Lower Decks. Sarà infatti un'occasione unica per vedere a bordo dell'Enterprise Tawny Newsome e Jack Quaid, noti doppiatori di Beckett Mariner e Brad Boimler nella serie animata. L'episodio non si limiterà alla versione live-action che vediamo nel trailer, ma anzi, includerà anche elementi animati - il tutto sotto la direzione di Jonathan Frakes, noto attore e regista di Star Trek: The Next Generation e Star Trek: Picard.

Secondo la sinossi ufficiale condivisa dalla piattaforma, "Nella seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds, l'equipaggio della U.S.S. Enterprise, sotto il comando del Capitano Christopher Pike, affronta sfide sempre più pericolose, esplora territori inesplorati e incontra nuove forme di vita e civiltà. L'equipaggio intraprenderà anche viaggi personali che continueranno a mettere alla prova la loro determinazione e ridefinire i loro destini. Affrontando amici e nemici sia nuovi che familiari, le loro avventure si svolgeranno in modi sorprendenti mai visti prima in nessuna serie TV di Star Trek".

La seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds debutterà su Paramount+ il 15 giugno.