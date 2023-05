Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Durante una recente intervista Akiva Goldman, showrunner e co-creatore di Star Trek: Strange New Worlds, ha espresso il suo entusiasmo per l'esplorazione di altre linee temporali all'interno della serie TV e ha rivelato che ci potrebbero essere ulteriori crossover tra Strange New Worlds e altri spettacoli di Star Trek - sempre a patto che ci sia una solida base narrativa, oltre a essere un fanservice.

La seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds includerà un episodio crossover con Star Trek: Lower Decks, e Goldman ha condiviso quanto sia stato divertente lavorarci, e che potrebbe non essere l'unico in arrivo:

"Ci siamo divertiti molto a farlo e abbiamo avuto modo di lavorare con la nostra famiglia allargata dell'altro show, sia davanti alla telecamera che dietro. E poi è stato diretto da Jonathan Frakes, quindi per molti versi quell'episodio è un melting pot di Star Trek. E ce ne sono altri, ma lungi da me spoilerare”.

La seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds - di cui è stato rilasciato un nuovo teaser - debutterà su Paramount+ il 15 giugno.

Fonte: Comic Book