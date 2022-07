She-Hulk: i Tecnici VFX replicano alle Critiche sul CGI del Trailer

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Dopo il trailer ufficiale rilasciato da Disney+ a maggio della serie TV She-Hulk, sono iniziare le critiche dei fan sul CGI dei Marvel Studios.

Nel corso di un recente video, gli artisti VFX di Corridor Crew hanno difeso la CGI dalla contestazione:

"Questi non sono VFX spazzatura. La maggior parte delle inquadrature di questo trailer sono fantastiche. Pensaimo dipenda dall'aspettativa che la Marvel sia al top e che qualsiasi cosa meno che perfetta sia inaccettabile. Pensiamo che la gente abbia reagito al trailer su YouTube, che era compresso e che attenuava tutti i dettagli, per cui si finisce per ottenere un aspetto verde liscio e gommoso. Di solito, nella cultura pop, i volti delle donne sono molto lisci. Se la confrontiamo con Bruce Banner, l'Hulk di Mark Ruffalo, possiamo notare così tanti dettagli che la compressione non è in grado di rimuovere. Siamo talmente abituati a questo tipo di immagine che i nostri sensi non si attivano nello stesso modo in cui lo fa She-Hulk".

In pratica, quando il nuovo lavoro dello studio non supera il vecchio, viene criticato pesantemente. Infatti, uno dei motivi per cui lo show non sembrerà agli spettatori così convincente come Hulk, è che si tratta di un personaggio nuovo nel MCU. Poiché Hulk è apparso in più film nel corso degli anni, gli artisti dei VFX hanno già a disposizione molte risorse digitali su cui basarsi, ma su Jennifer Walters stanno lavorando da zero.

Il progetto vede come protagonista l'attrice vincitrice di un Emmy Tatiana Maslany (Orphan Black), nel ruolo di Jennifer Walters, un'avvocato di New York la cui vita è cambiata dopo aver avuto un incidente, portandola a ricevere una trasfusione di sangue da suo cugino Bruce Banner (Mark Ruffalo). Di conseguenza, Jennifer sviluppa la propria iterazione dei poteri di Hulk, che influenzano la sua vita di avvocato. Il cast include anche Jameela Jamil nel ruolo di Titania, Tim Roth come Abominio, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Renee Elise Goldsberry e Griffin Matthews in ruoli attualmente sconosciuti.

Diretta da Kat Coiro e Anu Valia, con Jessica Gao come sceneggiatrice, She-Hulk sarà disponibile dal 17 agosto su Disney+.

Fonte: Screen Rant