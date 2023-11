Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 22 novembre 2023

Prime Video ha annunciato la cancellazione di 3 serie TV, segnando le sue prime decisioni importanti in un panorama televisivo post-sciopero. Tra i servizi di streaming, Prime Video è stato tra i primi a prendere tali decisioni durante gli scioperi degli attori e degli sceneggiatori della scorsa estate.

Tra gli show cancellati ci sono l'adattamento per ragazzi Shelter, la commedia dark Gli Orrori di Dolores Roach e la commedia romantica With Love.

Queste cancellazioni riflettono l'impatto degli scioperi di WGA e SAG-AFTRA sulle decisioni di Prime Video. Gli analisti del settore hanno avvertito che altre cancellazioni potrebbero essere all'orizzonte, in quanto si prevede che il numero di sceneggiature televisive - in particolare quelle live-action negli Stati Uniti - potrebbe diminuire.

In questo periodo di assestamento televisivo, con un programma di produzioni ridotto, anche progetti di successo come Shelter - che si è classificato bene nelle graduatorie di streaming di Nielsen - non sono riusciti a sopravvivere. Nonostante i piani per future stagioni e la popolarità di queste serie TV, la riduzione del numero di programmi ha portato alla loro cancellazione.

Inoltre, Prime Video si trova ad affrontare ulteriori sfide: la WGA potrebbe citare in giudizio gli Amazon Studios per progetti che sono stati congelati e non sono ripartiti nonostante la fine degli scioperi. Tra questi c'è Silk, spin-off live-action di Spider-Man, che potrebbe essere ulteriormente a rischio.

Con questo scenario, la piattaforma e altri servizi di streaming stanno affrontando una nuova realtà, in cui sono costretti a essere più selettivi e consapevoli nelle loro scelte di programmazione.

Fonte: Screen Rant