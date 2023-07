Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Il creatore de Gli Orrori di Dolores Roach Aaron Mack ha espresso un ottimismo - seppur cauto - riguardo alla possibilità di una seconda stagione.

Durante un'intervista Mack, in qualità di produttore esecutivo e creatore dello spettacolo, ha anticipato che ci sono ancora molte storie da raccontare, sebbene la sua risposta sia stata un po' evasiva per evitare di rivelare spoiler. Tuttavia, è stato chiaro nell'affermare che la realizzazione di un nuovo lotto di episodi dipenderà in gran parte dalla risposta del pubblico:

"C'è ancora molta storia da raccontare. Ci piace dire che Dolores Roach è immortale. Apparirà ovunque, lo farà funzionare e lo capirà. C'è molto da raccontare anche della sua storia. Abbiamo creato questa idea che quattro anni nel futuro questo personaggio, che voleva solo essere lasciato solo, ora è un serial killer di fama mondiale. E con l'idea di cosa significhi per lei ora che la sua storia le è stata tolta, penso che porti a molta più storia da raccontare. Quindi imploro le persone di guardare la prima stagione in modo da poter continuare a raccontare questa storia".

Fonte: Screen Rant