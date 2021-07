Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 30 giugno 2021

Sony si sta dando molto da fare per produrre quanti più film dell'universo Marvel: oltre a quelli di Spider-Man realizzati con i Marvel Studios e un film sequel di Venom e uno su Morbius in arrivo, l'anno scorso è stata annunciata una nuova serie TV incentrata sul personaggio di Cindy Moon/Silk.

Lo staff ha avuto fin da subito le idee chiare sul tipo di attrice che ci volesse per interpretare il ruolo della protagonista, la quale ha fatto il suo debutto in The Amazing Spider-Man #1 di Dan Slott come Cindy Moon e poi nelle vesti di Silk nel numero 4.

Cindy è una ragazza dotata di una memoria eidetica che viene morsa dallo stesso ragno radioattivo che dona i poteri a Peter Parker; successivamente viene rinchiusa in un bunker e, quando ne esce grazie a Peter, realizza per sé un costume da supereroina e aiuta Spider-Man a combattere il nemico.

All'inizio di quest'anno, è stato rivelato che Sony avrebbe prodotto la serie TV per Amazon Prime Video. Tom Spezialy si unirà al team sia come produttore esecutivo che come showrunner al fianco di Lauren Moon, che ha scritto l'adattamento il quale, probabilmente, avrà come titolo Hockey Queens.

Fonte: Heroic Hollywood