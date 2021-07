Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo essersi conclusa con cliffhanger non da poco, a differenza degli altri spettacoli Marvel su Disney+ Loki è stato rinnovato per una seconda stagione. Per chi ha amato la crescita di Wanda in WandaVision e chi si chiede cosa accadrà al personaggio di Anthony Mackie dopo The Falcon and The Winter Soldier, le risposte sono ben diverse.

Il film Captain America 4 è stato annunciato, anche se senza una data di uscita, e Scarlet Witch dovrebbe apparire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tuttavia, questo significa che i fan dovranno attendere un anno intero per rivedere il personaggio di Elizabeth Olsen, e chissà quanto dovranno aspettare i fan di Cap.

Parlando degli spettacoli televisivi dell'MCU, c'è una ragione ben precisa per cui Loki riuscirà a percorrere le linee temporali del multiverso mentre Scarlet Witch e Sam Wilson saranno momentaneamente messi da parte: le loro storie hanno raggiunto una conclusione - almeno per ora.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Se pensiamo a WandaVision, lo spettacolo si apre con i personaggi di Olsen e Paul Bettany che si trasferiscono nella loro casa a Westview. Man mano che la miniserie prosegue, i pezzi della facciata che Wanda ha costruito per se stessa iniziano a rompersi: il tempo inizia a scorrere più rapidamente e i suoi problemi rimangono più o meno gli stessi. Wanda deve guarire dai traumi di Captain America: Civil War, Avengers: Age of Ultron e Avengers: Infinity War prima di poter davvero andare avanti. Agatha Harkness la costringe ad affrontare gli eventi, portando la protagonista a una migliore comprensione di se stessa e al raggiungimento di alcuni obiettivi - forse non troppo pacifici per la linea temporale complessiva dell'MCU e del multiverso.

Parlando di The Falcon and The Winter Soldier, Steve Rogers che consegna il suo scudo a Sam in Avengers: Endgame funge da punto di partenza. Falcon pensa a cosa fare dopo, così come il suo collega Bucky Barnes. Entrambi hanno perso Captain America e cercano di andare avanti al meglio delle loro capacità. Tuttavia, diventa presto chiaro che sedersi e lasciare che qualcun altro prenda quelle decisioni non è la migliore linea d'azione. Quindi viene svelato un nuovo Captain America, e Bucky inizia ad aiutare Sam. Il mondo sa che Captain America è tornato e che US Agent è pronto per qualcosa di più nefasto. Barone Zemo è sotto la custodia di Wakanda e Sharon Carter è ora in una posizione privilegiata per provocare il caos dietro le quinte.

Ritornando a Loki, troviamo il Dio dell'Inganno allo sbando alla fine del finale di stagione. Il suo interesse amoroso lo ha tradito e ha causato danni irreparabili alla Sacra Linea del Tempo, e le cose per lui sono totalmente cambiate, arrivando a una TVA alternativa: Mobius e Hunter B-15 non riconoscono nemmeno la faccia del personaggio di Hiddleston. Quindi, le cose vanno di male in peggio. Le tre statue nell'atrio TVA dei Custodi del Tempo sono state sostituite con il volto di Kang il Conquistatore. Tutti questi colpi di scena mettono le basi per un nuovo capitolo.

In conclusione, quindi, non è prevista una seconda stagione per Wanda Maximoff o Sam Wilson, ma i fan probabilmente li vedranno prima di quanto si pensi.

Fonte: Comic Book