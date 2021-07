Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo molte speculazioni e speranze, arriva la notizia ufficiale: la serie TV dei Marvel Studios Loki è stata rinnovata per una seconda stagione.

L'annuncio è stato fatto durante i titoli di coda del sesto e ultimo episodio - disponibile da oggi su Disney+ - con un messaggio che dice: "Loki tornerà nella seconda stagione".

Loki vede Tom Hiddleston riprendere il ruolo del Dio dell'Inganno, personaggio che interpreta dal 2011. Dopo aver rubato il Tesseract in Avengers: Endgame, Loki viene preso in custodia dalla Time Variance Authority, un'organizzazione burocratica a protezione della Sacra Linea del Tempo, e che chiede a Loki di trovare una Variante pericolosa che ha causato il caos.

La prima stagione di sei episodi vede nel cast anche Owen Wilson come Agente Mobius, Sophia Di Martino come Sylvie, Gugu Mbatha-Raw come Ravonna Renslayer e Wunmi Mosaku come Hunter B-15.

Loki è la terza serie dei Marvel Studios a uscire su Disney+ quest'anno, dopo WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier, ma è la prima a ottenere un rinnovo formale per una seconda stagione.

Fonte: TVLine