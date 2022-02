Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo la condivisione del poster che ha confermato la data di uscita della serie TV Obi-Wan Kenobi, arrivano nuovi rumor.

In un recente report si parla chiaramente del ritorno per un cameo di Bail Organa. Menzionato nel film Star Wars: Episode IV - A New Hope, e interpretato da Jimmy Smits nei film della trilogia prequel Attack of the Clones e Revenge of the Sith, nonché nel film antologico Rogue One: A Star Wars Story, Organa è un senatore che rappresenta il suo pianeta natale di Alderaan nel Senato Galattico, ed è il padre adottivo della Principessa Leia. Serve inoltre segretamente come membro dell'Alleanza Ribelle, di cui è un membro fondatore.

Smits sembra esser stato visto mentre giravano scene sul set della serie TV, al fianco del protagonista Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor). I rumor parlano anche della presenza della moglie di Bail Organa, Breha, anche se non è chiaro se sarà Rebecca Jackson Mendoza a riprendere il ruolo.

Dalle notizie che si susseguono saranno addirittura presenti Jedi inediti, anche se potrebbe trattarsi di qualche flashback.

Altre rivelazioni riguardano i primi episodi che saranno incentrati sull’infanzia di Leia e Luke. L’attrice che interpreterà Leia da bambina sarà Vivien Lyra Blair.

Le sorprese che attendono i fan nella serie sono quindi molteplici: dalle ambientazioni iconiche, alla sicura presenza di Anakin/Darth Vader e all'uso dell'innovativa tecnologia.

Obi-Wan Kenobi sarà rilasciata il 25 maggio su Disney+.

Fonte: Making Star Wars