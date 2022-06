Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Da oggi su Disney+ è disponibile il sesto e ultimo episodio della miniserie Obi-Wan Kenobi.

Nel corso della puntata diretta da Deborah Chow, Obi-Wan (Ewan McGregor) affronta Darth Vader (Hayden Christensen) e un importantissimo cameo di Star Wars fa il suo ingresso nello show: Qui-Gon Jinn (Liam Neeson).

I fan avevano speculato largamente sul suo ritorno e si erano affermate due teorie: attraverso un flashback o sotto forma di fantasma e, alla fine, a rivelarsi corretta è stata la seconda ipotesi.

Il suo grande maestro rivela ad Obi-Wan che lo stava aspettando in attesa che riuscisse a scorgere il suo spirito; inoltre, gli dice che hanno ancora una lunga strada da percorrere insieme.

Se le parole di Qui-Gon Jinn si riferiscano a una possibile seconda stagione o meno, non è ancora dato saperlo. Tuttavia, le recenti dichiarazioni di Joby Harold non fanno ben sperare in un lieto fine, né per i fan né per l'attore protagonista.

Fonte: Comic Book