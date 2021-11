Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo una lunga attesa per i fan della Marvel sono state svelate, durante il Disney+ Day, le prime immagini della serie TV Moon Knight.

Nel frattempo la Casa delle Idee ha condiviso una descrizione ufficiale per lo show con protagonisti Oscar Isaac e Ehtan Hawke. Proprio il personaggio dell'attore di Training Day è stata fonte di discussione negli ultimi giorni, come l'antagonista di Marc Spector. Hawke ha rilasciato delle interviste nelle quali si poteva percepire quale villain sarebbe andato ad interpretare, ma senza mai una conferma ufficiale.

La sinossi rilasciata dai Marvel Studios recita: "Una nuova avventura per il vigilante che soffre di disturbo dissociativo dell'identità. Le varie identità che vivono dentro il suo corpo lo spingeranno verso una mortale guerra degli dei dell'Egitto moderno e antico".

L'attenzione per comprendere quale personaggio Hawke potrebbe andare ad interpretare cade sull'ultima frase: "mortale guerra degli Dei". Il villain quindi potrebbe far parte di quella battaglia ed è l'antagonista dei fumetti di Moon Knight, chiamato Sun King. Allo stesso modo in cui Marc Spector (Moon Knight) è l'avatar della divinità egizia Khonshu, nelle pagine dei fumetti Marvel, Sun King ricopre lo stesso ruolo di una sorta di avatar per il Dio egizio del sole, Ra. La coppia si trova in disaccordo nei fumetti e potrebbe esserlo anche nella serie TV.

Scritta da Jeremy Slater e diretta da Justin Benso, Aaron Moorhead e Mohamed Diab, la serie TV Moon Knight non ha ancora una data di debutto ufficiale.

