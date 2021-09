Moon Knight: Ethan Hawke parla del suo Ruolo nella Serie TV

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Dopo i successi di WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki, i Marvel Studios sono pronti per portare nel MCU un personaggio molto interessante, Marc Spector nella serie TV Moon Knight, interpretato dall'attore guatemalteco in costante ascesa Oscar Isaac. Per l'attore della trilogia sequel di Star Wars, questa sarà la seconda interpretazione di un personaggio dei fumetti Marvel, avendo ricoperto il ruolo di Apocalisse nel film X-Men: Apocalypse.

Nel ruolo del probabile villain ci sarà un altro attore di livello come Ethan Hawke, che in una recente intervista, ha voluto elogiare le capacità del collega e ha voluto sottolineare come il suo personaggio non ha un bagaglio storico molto conosciuto:

"Siamo molto fortunati, a dire il vero, perché abbiamo a che fare con una storia che non è molto conosciuta. Se devi interpretare Spider-Man o Batman, c'è davvero un bel background e gli spettatori hanno grandi aspettative al riguardo. Sembra come interpretare l'Amleto, devi comunque recitarlo confrontandosi anche con gli altri Amleto. Con Moon Knight invece l'audience sa poco o nulla e questo è un vantaggio interessante per il mio personaggio, di cui però non posso dir nulla".

Inoltre l'attore texano aveva già sottolineato come Isaac aveva rappresentato la ragione principale per cui era entrato nello show.

Il personaggio di Moon Knight è stato creato nel 1975 da Doug Moench e Don Perlin. Marc Spector, figlio di un rabbino ebreo-americano, cresce diventando un pugile e poi un marine. Spector diventa successivamente un mercenario e utilizza numerosi alter ego per combattere il mondo criminale. Durante una missione in Egitto viene creduto morto, ma riceve invece dei poteri dalla divinità Khonshu.

Scritta da Jeremy Slater e diretta da Justin Benso, Aaron Moorhead e Mohamed Diab, la serie TV Moon Knight sarà trasmessa su Disney+, ma non è stata ancora rilasciata una data di debutto.

Fonte: The Wrap