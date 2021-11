Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo l'ultima intervista dell'attore statunitense Ethan Hawke, che sarà protagonista insieme ad Oscar Isaac nella serie TV Moon Knight, nuovi recenti rumor sembrano anticipare la conferma che l'attore di Training Day sarà un villain di Spider-Man.

Potrebbe trattarsi del vampiro psichico Morlun, nato negli anni 2000, che nei fumetti appare per la prima volta in The Amazing Spider-Man. L'introduzione di questo personaggio avrebbe senso prendendo in considerazione la narrazione dello show.

Il villain infatti, fa parte di un gruppo più ampio chiamato Eredi, vampiri che danno la caccia ai totem e succhiano loro l'energia vitale. Dal momento che Marc Spector è un avatar di Khonshu, quindi ha poteri totemici, si potrebbero incrociare le strade.

Uno scatto uscito questa estate aveva portato a parlare di Dracula, che è più più popolare, ma l'utilizzo di un personaggio come Morlun, consentirebbe ai Marvel Studios di utilizzare un marchio di fabbrica, in uno delle serie TV di Disney+ più attese.

Inoltre altre voci indicano la possibilità di collegamenti tra Blade e Moon Knight, infatti i due personaggi hanno varie connessioni nei fumetti della Marvel. Entrambi hanno radici soprannaturali ed entrambi hanno una grandissima esperienza nel combattere creature mostruose. La coppia è poi diventata anche parte integrante dei Midnight Sons, una squadra di eroi soprannaturali e la prima difesa della Terra contro minacce occulte.

Scritta da Jeremy Slater e diretta da Justin Benso, Aaron Moorhead e Mohamed Diab, Moon Knight non ha ancora una data di debutto ufficiale.

Fonte: Comic Book