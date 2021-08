Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

L'attore guatemalteco Oscar Isaac (Dune), ha recentemente sottolineato ciò che lo ha spinto ad assumere il ruolo principale della serie TV Moon Knight e ha definito lo show come qualcosa di diverso dal solito ambito dei supereroi.

Intervistato da Total Film, l’attore ha paragonato le sue precedenti esperienze nei cinecomics, come in X-Men: Apocalypse, e ha svelato cosa lo ha attratto della nuova serie Marvel Studios:

"Non è tanto il genere. Sono le persone. C’è spazio per qualcosa di interessante? A volte c’è e pensi che ci sarà. E a volte invece non c’è.

Quindi con questo progetto, amo le persone coinvolte. Penso la storia sia parecchio inusuale nel mondo dei linguaggio super eroico. Stiamo facendo qualcosa di diverso, non segue le stesse logiche di quello che fanno molti film di super eroi. Credo che grazie a questo ho avuto l’opportunità di fare qualcosa che non avevo mai fatto, e c’è anche un sacco di collaborazione creativa con il resto delle persone coinvolte".

Inoltre Isaac ha confermato che le riprese sul set stanno andando molto bene:

"Le riprese vanno meravigliosamente. Ogni mattina suona la sveglia e io non vedo l'ora di mettermi al lavoro. Ci stiamo divertendo tantissimo a lavorare a questo progetto".

Moon Knight è una serie TV scritta per Disney+ da Jeremy Slater e diretta da Justin Benso, Aaron Moorhead e Mohamed Diab. Nel cast dello show anche Ethan Hawke e May Calamawy.

Non è stata ancora rilasciata una data di debutto.

Fonte: Comic Book