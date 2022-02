Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 58 minuti fa

L'inedita serie TV prequel de La Bella e la Bestia, intitolato Little Towns, non sta più andando avanti come previsto da Disney+, anzi, tutt'altro: la piattaforma ha infatti posticipato lo spettacolo che in molti stavano attendendo.

Secondo le fonti, lo spettacolo musical è stato rimandato per un periodo di tempo indeterminato a causa di problemi creativi e di programmazione. Le riprese sarebbero dovute iniziare questa primavera in Europa, ma alcuni elementi creativi non erano ancora pronti, il che avrebbe ritardato le riprese. Dati i problemi di programmazione che avrebbe causato problemi anche al cast e i vincoli meteorologici, è stato deciso di sospendere e rivisitare lo show in un secondo momento.

La notizia del rinvio arriva pochi giorni dopo che è stato annunciato che Rita Ora si sarebbe unita al cast.

La serie è stata ordinata a giugno 2021, e avrebbe avuto come protagonisti Luke Evans e Josh Gad - che avrebbero ripreso rispettivamente i ruoli di Gaston e Le Tont dal film live-action del 2017. Inoltre, la nuova arrivata Briana Middleton avrebbe interpretato Tilly, la sorellastra di Louie.

Disney+ aveva dato alla serie un ordine di otto episodi.

Fonte: Variety