Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Dopo numerosi rumours che hanno iniziato a circolare già dallo scorso anno, la Disney ha ufficialmente ordinato la serie TV spin-off del suo remake in live-action de La Bella e la Bestia, approdato nelle sale nel 2017.

Lo show, che sarà composto da 8 episodi, sarà un prequel e non si concentrerà sugli eroi della favola, bensì sull’antagonista Gaston e sulla sua fedele spalla, Le Tont, di cui verranno svelate le origini.

Ad occuparsi della colonna sonora tornerà il compositore Alan Menken, già autore delle musiche del classico e del film, mentre Luke Evans (L’Alienista) e Josh Gad (creatore e doppiatore di Central Park), vestiranno nuovamente i panni dei due protagonisti.

Proprio il doppiatore originale di Olaf in Frozen, è intervenuto recentemente parlando del nuovo progetto e dando anche una vaga risposta alla domanda se la serie esplorerà o meno l’omosessualità del suo personaggio:

“Per vedere a cosa stiamo lavorando, dovrete sintonizzarvi quando questo spettacolo andrà in onda, ma nel processo di lavorazione, ci stiamo ponendo ogni domanda rilevante su questi personaggi e ci stiamo sforzando di fare un buon con loro e con questo mondo” - ha dichiarato Gad - “Penso che qui abbiamo a che fare con storie di origini che sono incredibilmente eccitanti perché inaspettate. Ritengo che ‘aspettarsi l'inaspettato’ sia tutto ciò che posso dire al momento, e parlo non solo di Le Tont e Gaston, ma anche di molti dei nuovi personaggi che stiamo introducendo”.

Per saperne di più, non resta quindi che attendere ulteriori informazioni in merito!

Fonte: Variety