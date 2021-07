Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 16 giugno 2021

Alcuni personaggi del live-action La Bella e la Bestia della Disney sono vicini a una nuova svolta, che li riporterà sotto i riflettori. Da tempo giravano alcune voci secondo cui Gaston e LeFou avrebbero preso parte a una serie prequel su Disney+, approfondendo i retroscena di entrambi i personaggi. In questi giorni, la Disney ha ufficialmente dato il via libera al progetto, annunciando che sarà una serie limitata di otto episodi.

Luke Evans e Josh Gad riprenderanno i loro ruoli rispettivamente di Gaston e LeFou, mentre Briana Middleton interpreterà la sorellastra di LeFou, Tilly. Gad, oltre a recitare nella serie, ha contribuito a creare il nuovo progetto insieme a Edward Kitsis e Adam Horowitz. I tre saranno co-showrunner e produttori esecutivi.

Il pluripremiato compositore Alan Menken creerà la musica per la serie La Bella e la Bestia, Liesli Tommy dirigerà il primo episodio ed Evans sarà il produttore.

“Per chiunque si sia mai chiesto come un bruto come Gaston e uno scemo come LeFou abbiano potuto diventare amici e partner, o come una mistica incantatrice sia arrivata a lanciare quel fatidico incantesimo sul principe trasformato in bestia, questa serie finalmente fornirà quelle risposte...e darà vita a una nuova lista di domande”, ha affermato Gary Marsh, presidente e chief creative officer di Disney Branded Television.

"Ci sono pochi prodotti, nella libreria Disney, più preziosi di questo iconico franchise, e questo prequel è una lettera d'amore a ciò che è accaduto prima, oltre che una spettacolare avventura", ha commentato Jonnie Davis, presidente di ABC Signature. “La visione di Josh, Eddy e Adam ci offre una finestra sull'origine del Gaston di Luke e del LeFou di Josh con la svolta di un nuovo complice: Tilly, interpretata da Briana Middleton. Questo dream team non sarebbe completo senza che il genio Alan Menken tornasse a scrivere musica ancora più gloriosa per il franchise che ha contribuito a creare. Siamo così grati a Gary, Ayo, Michael e tutti alla Disney Branded Television e Disney+ per il loro incrollabile supporto. Non vediamo l'ora di iniziare a girare".

Fonte: Comic Book