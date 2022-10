Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

La premiere di Intervista col Vampiro è finalmente andata in onda in America, portando con sé una sorpresa per tutti i fan delle opere tratte dai romanzi della scrittrice statunitense Anne Rice.

Come da tempo annunciato, la rete televisiva AMC era a lavoro sull’adattamento di un’altra opera dell’autrice: il ciclo de Le Streghe di Mayfair.

Dopo averne quindi rilasciato alcune immagini, il network ha pubblicato un brevissimo teaser trailer che mostra poco o nulla, se non una rapida occhiata alla protagonista interpretata da Alexandra Daddario (Why Women Kill), stuzzicando però il pubblico con la notizia dell'arrivo del promo completo.

Lo show, creato da Esta Spalding e Michelle Ashford (Masters of Sex), coinvolte anche in veste di produttrici e sceneggiatrici, segue le vicende della neurochirurga Rowan Fielding (Daddario), che scopre di essere l'improbabile erede di una famiglia di streghe.

Mentre si trova a gestire i suoi nuovi poteri, la donna dovrà fare i conti con una presenza sinistra che ha perseguitato la sua famiglia per generazioni.

Il cast vede inoltre la presenza di Harry Hamlin (Mad Men), Jack Huston (Boardwalk Empire), Annabeth Gish (X-Files), Beth Grant (Dollface), Erica Gimpel (God Friended Me), Jen Richards e Tongayi Chirisa (iZombie).

Il debutto della serie è previsto per l’inizio del 2023.

Fonte: Comic Book