Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Mentre si attendono nuove informazioni in merito alla serie TV basata sul romanzo di Anne Rice Intervista Col Vampiro, di cui è stato recentemente annunciato l’ingresso nel cast di Eric Bogosian (Billions), giungono aggiornamenti su un altro progetto tratto dalle opere della scrittrice statunitense.

La rete televisiva AMC infatti sta producendo in contemporanea uno show che adatterà il Ciclo delle Streghe di Mayfair - composto dai tre romanzi L’ora delle Streghe, Il Demone Incarnato e Taltos, il Ritorno - che dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno.

Dopo aver svelato il coinvolgimento di Alexandra Daddario (The White Lotus) nel ruolo di Rowan Mayfair, un giovane neurochirurgo che scopre di essere l'improbabile erede di una famiglia di streghe, è trapelata la notizia secondo cui Harry Hamlin è recentemente salito a bordo del progetto.

L’attore, conosciuto al grande pubblico per aver dato il volto a Jim Cutler in Mad Men, vestirà i panni di Cortland Mayfair, descritto come l'attuale patriarca regnante del clan omonimo con un vorace appetito per i soldi, il potere e una vita più longeva.

“Da Mad Men a Mayfair, siamo lieti di riavere Harry alla AMC, che si unisce a un cast che darà vita all'affascinante mondo e al cast di personaggi che Esta, Michelle e Mark hanno magnificamente adattato per la nostra seconda serie nell'universo di Anne Rice” - ha così commentato Dan McDermott, capo dell'intrattenimento e degli AMC Studios per conto del Network AMC - “Harry è un esperto e talentuoso professionista e non vediamo l'ora di vedere come incarnerà il ruolo complesso di Cortland Mayfair”.

Fonte: Comic Book