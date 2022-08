Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

L'emittente televisiva statunitense AMC svela le prime foto della nuova serie TV, basata sul ciclo di romanzi de Le Streghe di Mayfair della scrittrice Anne Rice.

Le immagini mostrano il cast dei protagonisti formato da Alexandra Daddario che interpreta Rowan, Harry Hamlin come Cortland Mayfair, Jack Huston che interpreta Lasher e Tongayi Chirisa come Ciprien Grieve.

Dan McDermott, presidente dell’intrattenimento e degli AMC Studios di AMC Networks, ha dichiarato che lo show arriverà entro fine dell’anno corrente:

"Il 2022 sarà l'anno più importante per la programmazione originale della nostra azienda e siamo letteralmente al settimo cielo che ora includerà le prime due serie TV, dell'universo di Anne Rice in espansione, costruito attorno a storie e personaggi che hanno affascinato milioni di fan in tutto il mondo. Siamo anche estremamente fortunati ad avere narratori di talento come Esta e Michelle che guidano questo adattamento, che seguirà la prima stagione di Intervista al vampiro di Anne Rice alla fine del prossimo anno".

Esta Spalding e Michelle Ashford, che hanno lavorato insieme in Masters of Sex, sono le produttrici e sceneggiatrici di Mayfair Witches, che farà il suo debutto su AMC e su AMC+ entro il 2022.

Inoltre i fan di Anne Rice avranno la possibilità di vedere lo sviluppo di un altro dei suoi libri, grazie alla serie TV in arrivo Intervista col vampiro.

Fonte: Comic Book