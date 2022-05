Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Loki sarà la prima serie TV prodotta dalla Marvel a tornare ufficialmente per una seconda stagione, e la data di inizio delle riprese è vicina.

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è salito sul palco del Disney's Upfronts 2022, dove ha raccontato i programmi dell'MCU. Tra le varie notizie, Feige ha svelato che le riprese della seconda stagione di Loki inizieranno nelle prossime settimane. Inoltre, l'intero cast principale tornerà per i nuovi episodi.

Quindi sarà presente non solo il protagonista Tom Hiddleston, ma anche Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Tara Strong. I fan si domandano se dopo la sua apparizione nel finale della seconda stagione, Jonathan Majors farà il suo ritorno come Kang il Conquistatore, soprattutto considerando che il suo importante ruolo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stato confermato.

Invece, per la prossima stagione, è stato modificato il team creativo: infatti, Michael Waldron, che ha scritto la prima stagione, è stato sostituito da Eric Martin.

La seconda stagione di Loki sarà disponibile su Disney+. In questo articolo, la nostra recensione della prima stagione.

Fonte: Comic Book