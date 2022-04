Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La prima stagione di Loki non è stata leggera in fatto di caos, ma Tom Hiddleston crede che la seconda stagione sarà ancora più impegnativa.

In un'intervista l'attore spiega dove si è interrotta la storia e cosa ci aspetta per l'attesissima prossima stagione:

"Cosa posso dire? Continua ad essere emozionante, nonché una sfida. Alla fine della prima stagione, la storia non è finita. Penso che sia davvero chiaro. Loki è quasi più instabile, turbolento, appassionato e caotico come non lo è mai stato. E forse alcuni di questi aspetti hanno bisogno di una soluzione. C'è una matassa da sbrogliare. Abbiamo fatto delle scelte nuove e coraggiose. Loki intraprende un viaggio interiore davvero grande, sembra molto nuovo, fresco. E ho pensato: 'Vorrei esplorare questo tipo di storia, che si tratti di Loki o meno. Ma il fatto che sia Loki è ancora più interessante'.”.

La serie presenta viaggi nel tempo, più versioni di Loki (tra cui Kid Loki, Boastful Loki, Classic Loki e Alligator Loki) e un'epica battaglia con un'entità transtemporale nota come Alioth. In aggiunta a questo, alla fine viene rivelato Colui che Rimane (Jonathan Majors) è un presagio di Kang il Conquistatore che presto si farà strada verso l'MCU.

Caotico è sicuramente una descrizione appropriata.

Pensare che la stagione 2 di Loki andrà bel oltre questo livello di caos è un compito arduo, ma è evidente che la serie di Disney+ ha ancora molto da raccontare: nei primi episodi ha imparato che si è identificato principalmente controllando gli altri, ma non si è preso il tempo per scoprire chi è veramente.

La produzione della seconda stagione di Loki dovrebbe iniziare nell'estate 2022.

Fonte: We Got This Covered