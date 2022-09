Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Durante gli Emmy Awards il produttore esecutivo Shawn Levy ha parlato di un possibile Stranger Things Cinematic Universe, spiegando che stava imparando dal capo dei Marvel Studios Kevin Feige come costruire qualcosa di così grande.

Netflix scommette molto su Stranger Things e non è difficile capire perché: la serie TV attira infatti milioni di spettatori ogni volta che una nuova stagione debutta sulla piattaforma di streaming. Tuttavia, con lo spettacolo destinato a concludersi nei prossimi anni, i fan si stanno chiedendo come proseguiranno le future narrazioni.

Levy e i fratelli Duffer nutrono grandi speranze per spin-off e altri tipi di altri contenuti dopo la quinta e ultima stagione:

"Sì, stiamo costruendo lo STCU e ora che sto trascorrendo del tempo con Kevin Feige, chief creative officer della Marvel Entertainment, sto imparando molto su come gestire un universo. Quindi sto prendendo quelle abilità e le sto applicando allo STCU. La star di Deadpool Ryan Reynolds e io stavamo cercando di capire come potremmo fare un crossover Deadpool-Stranger Things. Non l'abbiamo ancora capito, ma è in programma".

Mentre attendiamo novità da questo progetto, è stato svelato da quanti episodi sarà costituita la quinta stagione della serie TV.

Fonte: Comic Book