Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 21 ore fa

Dopo l’intensa battaglia ingaggiata con il terribile Vecna, nuove minacce provenienti dal misterioso Sottosopra attendono Undici e tutto il suo gruppo di amici, in quella che si prepara ad essere la loro ultima avventura.

Come annunciato da tempo, l’attesa quinta stagione di Stranger Things farà calare il sipario sulle spaventose vicende ambientate nella fittizia cittadina di Hawkins, e tutti i fan non vedono l’ora di poter sapere qualche dettaglio in più.

Malgrado le informazioni in merito siano ancora esigue, una piccola notizia è trapelata recentemente online, rivelando il possibile numero di episodi che comporranno il quinto arco narrativo.

La pagina di Twitter ufficiale del team degli sceneggiatori dello show ha infatti condiviso un post contenente una foto che ritrae una lavagna suddivisa in otto colonne, ognuna delle quali corrisponderebbe ad una puntata del lotto.

Naturalmente, essendo la fase di scrittura appena agli albori, i piani potrebbero modificarsi nel corso del tempo e quindi non resta che attendere ulteriori aggiornamenti per avere una conferma o smentita in merito.

Fonte: Comic Book